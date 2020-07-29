فرنسا تمدد الإلزام بوضع أقنعة الوجه في الأماكن المفتوحة وسط زيادة حالات كورونا

منحت الحكومة الفرنسية السلطات المحلية اليوم الجمعة صلاحيات جديدة لجعل وضع أقنعة الوجه الواقية إلزاميا في الأماكن العامة، حيث أظهرت البيانات زيادة في الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكانت منطقة ليل الحضرية الكبرى شمال البلاد هي الأولى التي استخدمت هذه الصلاحيات ، معلنة أن وضع الأقنعة سيكون إلزاميا في شوارع المشاة والمناطق التي تشهد هدوءا مروريا والحدائق والأسواق التي تقام في اماكن مفتوحة .

كتب وزير الصحة أوليفييه فيران عبر موقع تويتر أنه يمكن تحديد القواعد محليا "بما يتماشى مع تطور الوباء في كل منطقة".

وقالت السلطات أمس الخميس أنه تم تسجيل 1392 حالة مؤكدة جديدة على الصعيد الوطني خلال 24 ساعة، وهي واحدة من أعلى الأرقام في الأشهر القليلة الماضية.

يشار إلى أن فرنسا هي إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضررا جراء الجائحة، حيث سجلت أكثر من 30 ألف حالة وفاة.