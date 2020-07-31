الاتحاد الأوروبي يعتزم نشر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني

من المقرر أن تنشر وكالة الإحصاءات الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2020 في الوقت الذي يكافح فيه التكتل ضد ارتفاع معدلات الإصابة في العديد من الدول.

وأعلنت ألمانيا والنمسا بالفعل تسجيل تراجع اقتصادي بنسب تاريخية خلال الفترة من نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو، الفترة التي بدأت معظم دول الاتحاد الأوروبي في نهايتها في إلغاء أشد إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

لكن أرقام الربع الثاني، التي سيصدرها مكتب الإحصاء الأوروبي اليوم الجمعة، ستظهر الصورة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة.

كما سينشر التقدير الأول لمعدل التضخم في منطقة اليورو في تموز/يوليو.

ومن المتوقع حدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر8 بالمئة في الاتحاد الأوروبي و 7ر8 بالمئة في دول منطقة اليورو الـ19 هذا العام، وفقًا لأحدث توقعات من المفوضية الأوروبية.