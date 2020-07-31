تركيا تخفض ضريبة القيمة المضافة في قطاعي السياحة والترفيه

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أعلنت تركيا خفض ضريبة القيمة المضافة عن الإقامة الفندقية وخدمات الأغذية والمشروبات والأنشطة الترفيهية مثل دور السينما بنسب تتراوح ما بين واحد إلى 8 بالمئة، في إطار جهود دعم هذه القطاعات.

وصرح وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر بأن تركيا سوف تخفض الضرائب المستحقة على الشركات من عشرين بالمئة إلى عشرة بالمئة.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن تركيا سوف تخفض ضريبة القيمة المضافة على بعض الخدمات مثل نقل الركاب وتنظيم حفلات الزفاف والتنظيف الجاف من 18 بالمئة إلى 8 بالمئة.