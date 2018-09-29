أفاد تقرير نشرته مؤسسة الهجرة السمكية العالمية هذا الأسبوع، بأن أنواع أسماك المياه العذبة المهاجرة انخفضت على المستوى العالمي بنسبة 76% منذ عام 1970، بالتزامن مع أعلى انخفاضات شهدتها أوروبا، بسحب موقع "مونجابي" لعلوم البيئة.

التقرير يعد الأول عالميا من نوعه لتقييم أنواع أسماك المياه العذبة المهاجرة، واعتبر أن أكبر تهديد لها هو تدهور الموائل أو تغييرها، مثل السدود والقنوات وشق الطرق، بينما تشمل التهديدات الأخرى فقدان الموائل والصيد الجائر والتلوث وتغير المناخ.

ويوصي التقرير باتخاذ إجراءات للمساعدة في استعادة أعداد أسماك المياه العذبة المهاجرة، بما في ذلك استعادة الأنهار المتدفقة عن طريق إزالة السدود والعوائق الأخرى.

وأفاد بأن هذه الأسماك تواجه مشكلة انخفاض بتقدير متوسط ​​بنسبة 76% منذ عام 1970، وهو معدل انخفاض أعلى من الأنواع البحرية والبرية.

واستخدم التقرير معلومات من مشروع "مؤشر الكوكب الحي"، الذي تديره جمعية "علم الحيوان" في لندن، واعتمد على بيانات من 1406 مجموعة لـ 247 نوعًا من مناطق حول العالم، ومع ذلك يلاحظ وجود بيانات ناقصة لأفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية.

وتقول ستيفاني دينيت، كبيرة مؤلفي الدراسة: "متوسط ​​الانخفاض بنسبة 76% لأسماك المياه العذبة المهاجرة هو واحد من أسوأ النتائج التي وجدناها لكننا نعتقد أن هذه الأسماك قد تكون في خطر أكبر من ذلك".

وأضافت: "هناك معلومات ناقصة حاليًا من المناطق الاستوائية حيث تزايدت التهديدات بفقدان الموائل وتدهورها والاستغلال المفرط وتغير المناخ سيؤدي بالتأكيد إلى ثني منحنى الخسارة إلى أسفل وليس إلى أعلى".

ووفقا للتقرير كان التهديد الأكبر للأسماك المهاجرة في المياه العذبة في المتوسط ​​هو عرقلة الأنهار المتدفقة، مثل السدود والقنوات وعبور الطرق، والتي تمنع الأسماك من الوصول إلى المواقع المطلوبة لأغراض الغذاء أو التكاثر، وتشمل التهديدات الأخرى فقدان الموائل والافراط في صيد الأسماك والملوثات، وأنواع الأسماك الغازية والأمراض، وتغير المناخ.

ولفت التقرير إلى العثور على أكبر انخفاض في أسماك المياه العذبة المهاجرة في أوروبا، والتي شهدت انخفاضًا بنسبة 93% في المتوسط، في حين تبعهتا أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قرب بنسبة 84%.

ويشير التقرير إلى أنه مع اعتماد ملايين الأشخاص على الأسماك المهاجرة كمصدر للغذاء، فقد يؤدي الانخفاض إلى مشكلات الأمن الغذائي العالمي، وفي النظم المائية سيكون له عواقب وخيمة.

وخلص التقرير إلى عدة توصيات للمساعدة في استعادة أعداد الأسماك العالمية من المياه العذبة المهاجرة، وهو وجوب السماح للأنهار بالتدفق بشكل طبيعية، والتخطيط الأفضل للسدود والهياكل الأخرى، وكبح الصيد الجائر، الحد من التلوث، السيطرة على الأنواع الغازية، وحماية الموائل الحرجة التي تعتمد عليها الأسماك.