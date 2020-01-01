جائحة كورونا تؤثر على خدمة البريد الدولي في ماليزيا

أعلنت هيئة البريد في ماليزيا اليوم الجمعة أن خدمة البريد الدولي وشحن الطرود البريدية من وإلي البلاد سوف تتوقف اعتبارا من الاثنين المقبل.

وأرجعت هيئة البريد في بيان مساء أمس الخميس توقف الخدمة إلى "أسباب تتعلق بجائحة كوفيد 19"، مشيرة إلى وجود "مستويات متباينة من القيود في مختلف الدول على الرحلات الجوية، فضلا عن اغلاق المطارات وتوقف الخدمات عبر الحدود".

وأضافت أن توقف الخدمة سوف يستمر حتى إشعار آخر.

وأعلنت وزارة الصحة في ماليزيا تسجيل 8964 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 8617 حالة تماثلت للشفاء، كما توفي 124 شخصا جراء إصابتهم بالمرض.