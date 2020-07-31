 الجيش الأفغاني في حالة تأهب في أعقاب قصف باكستاني لأراضيه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الأفغاني في حالة تأهب في أعقاب قصف باكستاني لأراضيه

كابول - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 9:13 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 9:13 ص

في أعقاب ما يزعم من قصف صاروخي من قبل قوات باكستانية على أراض أفغانية، أمرت أفغانستان قواتها المسلحة بالبقاء في حالة تأهب.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم الجمعة أن رئيس أركان الجيش في البلاد أمر القوات المسلحة بالرد بالقوة الكاملة، إذا استمرت هجمات المدفعية من قبل الجيش الباكستاني على طول حدود متنازع عليها بين الدولتين الجارتين.

وجاء في بيان من وزارة الدفاع إن تسعة مدنيين قتلوا من بينهم طفل وأصيب 50 آخرون، بعد أن أطلق الجيش الباكستاني صواريخ على أراض أفغانية.

وأضاف البيان "تم وضع سلاح الجو والقوات الخاصة في حالة تأهب قصوى وإذا استمرت الهجمات الصاروخية للجيش الباكستاني للأراضي الأفغانية، سيواجهون برد انتقامي من قبل الجيش الأفغاني".


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