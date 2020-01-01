يعاني بعض الأشخاص من تعلق خيوط اللحم بين الأسنان، خاصة مع تناولها بكثرة في عيد الأضحى المبارك، وهو ما يسبب الضيق عند البعض، وقد يتبعون طرق غير صحية للتخلص منها وهو ما يزيد الطين بله.

لذلك نشر موقع "باستال" الخاص بطب الأسنان بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في التخلص من بقايا الطعام العالقة في الحلق.

*خيط الأسنان

من السهل جدًا الاحتفاظ بالخيط في حقيبتك لأنك لا تعرف أبدًا متى ستحتاج إليه، حيث تنصح منظمة طب الأسنان"Legacy Dental" بالحرص أثناء استخدام الخيط، وذلك عن طريق ربط عقدة في الخيط ووضعها بعناية بين الأسنان، ثم سحبها برفق للتخلص من بواقي الطعام العالقة في بين الأسنان.

* تناول الخضار المقرمش

يعتبر طبق السلطة المكون من الجزر والخيار والبصل ليس فقط فكرة جيدة للصحة، ولكنه يمكن أن يعمل بمثابة فرشاة أسنان صالحة للأكل، حيث تساعد في القضاء على قطع الطعام العالقة في الأماكن الصعبة.

*شرب الماء

في بعض الأحيان يكون شرب الماء هو كل ما عليك القيام به لتطهير أسنانك والتخلص من الشوائب العالقة بها.

*استخدام بعض الورق

اقترح الأطباء أخذ قطعة من الورق، وطي الطرف في مثلث صغير، حيث يمكن أن تعمل مثل عود أسنان مؤقت، شريطة أن تكون نظيفة ويتم التخلص منها بعد الاستخدام مرة واحدة.