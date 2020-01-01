إيران تبدي استعدادها لدفع تعويضات عن إسقاط الطائرة الأوكرانية

ذكر عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الجمعة أن إيران مستعدة "من حيث المبدأ" لدفع تعويضات لأوكرانيا عن إسقاط الجيش الإيرانى لطائرة ركاب بطريق الخطأ.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن موسوي قوله: "لقد وافقنا على ذلك من حيث المبدأ، لكن الأمر سيستغرق وقتا طويلا".

وأضاف أن الوقت المحدد لدفع التعويض لم يتحدد بعد، ولا تزال هناك عدة مسائل فنية وقانونية يتعين دراستها ومناقشتها.

وقد لقي 176 شخصا كانوا على متن طائرة من طراز بوينج 737 حتفهم بعد أن أسقطتها إيران عن طريق الخطأ وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران في طريقها إلى العاصمة الأوكرانية كييف في الثامن من كانون ثان/ يناير.

وسلمت إيران الصندوقين الأسودين المثبتين بالطائرة لفرنسا لمعرفة سبب الحادث .