 ارتفاع إصابات كورونا بالجزائر إلى 30 ألفا و394 حالة.. والوفيات تبلغ 1210 أشخاص - بوابة الشروق
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ارتفاع إصابات كورونا بالجزائر إلى 30 ألفا و394 حالة.. والوفيات تبلغ 1210 أشخاص

أ ش أ
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 8:34 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 8:34 م

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس (كورونا) بالجزائر، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد إلى 30 ألفا و394 مصابا، وبلوغ حالات الوفاة 1210 أشخاص.

وقال الناطق الجزائري -في مؤتمره الصحفي اليومي- إنه تم تسجيل 563 إصابة جديدة، و10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس (كورونا)، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 20 ألفا و537 حالة.

وأضاف فورار أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 65 مريضا بالعناية المركزة.
يذكر أن أغلب إصابات (كورونا) كانت تتركز في ولاية (البليدة) التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال من 8 مساء إلى 5 صباحا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحي تماما عن 19 ولاية أخرى.

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