توسيع إجراءات الحجر الصحي في إيطاليا لتشمل القادمين من بلغاريا ورومانيا

أعلنت إيطاليا اليوم الجمعة، توسيع إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوما لتشمل القادمين من بلغاريا ورومانيا.

وتندرج هذه الإجراءات، التي بدأ تفعيلها الاسبوع الماضي، في إطار جهود احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان من المفترض وقف العمل بها اعتبارا من اليوم الجمعة، لولا تمديدها لتشمل القادمين إلى البلاد من بلغاريا ورومانيا.

ولم تحدد وزارة الصحة الإيطالية موعدا جديدا لانتهاء العمل بهذه الإجراءات.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، إن القادمين من الجزائر لن يسمح لهم بدخول البلاد، إلا في حالة وجود "أسباب طارئة يتم إثباتها".

وتجاوز وباء فيروس كورونا المستجد مرحلة الخطورة في إيطاليا، ولكن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في حالات الإصابة الجديدة بالمرض، وأرجعت أسباب هذه الزيادة جزئيا إلى القادمين من الخارج.

وتم تسجيل 386 حالة إصابة جديدة بالفيروس أمس الخميس في إيطاليا مقابل 298 حالة أول أمس الأربعاء، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 247 ألف و158 حالة. كما توفي ثلاثة أشخاص جراء إصابتهم بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 35 ألف و132 حالة.