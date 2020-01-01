الرئيس الجزائري يهنيء أفراد الجيش والأطباء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أفراد الجيش الجزائري والأطباء بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وقال تبون- في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي- "إلى كل مرابط على الحدود والجبال وفي كل أطراف الجزائر المترامية، من ضباط وضباط صف وجنود، عيدكم سعيد ومبارك وكل عام وأنتم بألف خير...عشتم ذخرا للجزائر وعاشت الجزائر آمنة مستقرة بتضحياتكم المحفوظة في ذاكرة الأمة من جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي".



كما هنأ تبون الأطباء في تدوينة أخرى قائلا "ها هو الجيش الأبيض الجزائري في عيد جديد يواصل الرباط والكفاح ضد الوباء، دون أن ينال من عزيمته شيء في خدمة الجزائر والمرضى، الذين نتمنى لهم شفاء عاجلا، فعيدا أضحى مباركا لكل المرضى ولكل أطبائنا المقاومين وكل المستخدمين في السلك الطبي فردا فردا، على تضحياتهم التي تأبى النسيان".