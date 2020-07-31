أول أيام عيد الأضحى المبارك من المناسبات التي تقدم فيها الأم أطباق مختلفة من الأكلات، معظمها من اللحوم، ومع كثرة تناول الطعام تصاب المعدة بانتفاخ وهذا شعور غير مريح، فكيف يمكن التخلص من الانتفاخ والتقلصات؟

وقدم موقع " تايمز أوف إينديا" الهندي، الأكلات والمشروبات التي تساعد في إنهاء اضطرابات المعدة، وهي:

1. الماء

شرب الكثير من الماء هو الحل الأفضل للتخلص من التقلصات والانتفاخ، لأنه يساعد في تحسين الهضم وتقليل الإمساك والحفاظ على رطوبة الجسم وهذا يحفز على طرد السموم الضارة.

2. ماء جوز الهند

شرب كوب من ماء جوز الهند، يسرع من الهضم ويريح المعدة لأنه يحتوي على الصوديوم والبوتاسيوم، وهي عناصر مفيدة في الهضم.

3. الموز

يعد الموز مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم الذي يخفف من اضطراب المعدة والقولون، بجانب أنه يحتوي على عناصر أخرى تريح المعدة، مثل الحديد وحمض الفوليك والألياف.

4. الشوربة

الشوربة تخفف من مشاكل المعدة وتقلل من عسر الهضم المصاحب لتناول أطعمة مليئة بالدهون، ولهذا ينصح بالحصول على طبق شوربة صحي فور الشعور بألم في المعدة أو انتفاخ.

5. الزبادي

الزبادي من الأطعمة الأكثر شهرة في إنهاء معاناة الانتفاخ أو الغازات أو اضطراب القولون، لأنه يحتوي على بكتيريا "البروبيوتيك" التي تساعد الجهاز الهضمي على القيام بعمله، ويمكن استبدال الزبادي بكوب من اللبن في حالة عدم توافره.

6. الأرز المسلوق

يعد الأرز المسلوق وسيلة جيدة للتخفيف من الانتفاخ وتسهيل الهضم ومنع الإمساك وذلك لاحتوائه على الكربوهيدرات.

7. الشوفان

يحتوي الشوفان على ألياف طبيعية وكربوهيدرات وكلاهما مواد تساعد في الهضم وتحفز حركة الأمعاء وتقلل من ألم المعدة.