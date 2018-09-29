انتعاش تدفقات جنوب السودان من النفط في يوليو

ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الجمعة، أن صادرات خامي النفط دار بليند ونايل بليند لجنوب السودان زادت بنسبة 45% في يوليو على أساس شهري، لتعود تدفقات النفط للارتفاع بشكل أكبر من الإنتاج المستهدف للبلاد، بموجب اتفاق يحدد سقف الإنتاج، كان قد تم التوصل إليه في إطار تحالف أوبك بلس في أبريل الماضي.

ووفقا لبيانات تتبع ناقلات النفط، وجمعتها بلومبرج، قامت سبع ناقلات نفط بتحميل ما يقدر بـ4.2 مليون برميل من النفط من ميناء بشاير في السودان المجاورة.

ويمثل ذلك حوالي 135 ألف برميل في اليوم في يوليو مقابل 93 ألفا في يونيو، وفقا لبيانات بلومبرج لرصد الناقلات.

وفى إطار اتفاق تحالف أوبك بلس الذى يضم دول منظمة الأوبك ودولا من غير الأعضاء بالمنظمة، لخفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم، وافقت جنوب السودان على خفض الإنتاج بواقع 30 ألف برميل في اليوم ليصل إلى 100 ألف برميل في اليوم في مايو ويونيو.

وبعد ذلك، تم تمديد هذه التخفيضات حتى نهاية يوليو، وهو الموعد المقرر لتخفيف حدة التخفيضات، بما يسمح للبلاد بزيادة الإنتاج إلى 106 آلاف برميل في اليوم.