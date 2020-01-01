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أثينا: عشرات اللاجئين المرضى يصلون إلى ألمانيا

أثينا - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 12:27 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 12:27 م

استقبلت ألمانيا اليوم الجمعة دفعة جديدة من اللاجئين القصر المرضى وأفراد من أسرهم قادمين من اليونان.

وذكرت وزارة الهجرة اليونانية أن ألمانيا استقبلت اليوم 90 قاصرا وأسرهم.

وكان قد تم أمس الخميس نقل 85 لاجئا قاصرا و90 فردا من أسرهم من أثينا إلى ألمانيا.

وكان هؤلاء اللاجئين يقيمون في مخيمات مكتظة في الجزر اليونانية شرقي بحر أيجة.

يُذكر أنه تم تعليق مغادرة اللاجئين القصر من اليونان إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى مؤقتا بسبب جائحة كورونا.

وتنص الخطة على نقل 1600 قاصر من اليونان إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وسويسرا.

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