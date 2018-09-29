 بالفيديو.. شاهد أداء صلاة عيد الأضحى من المسجد الأقصى - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شاهد أداء صلاة عيد الأضحى من المسجد الأقصى

نور رشوان
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 6:26 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 6:26 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الأقصى.

وأدى ما يقرب من 30 ألف فلسطيني صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

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