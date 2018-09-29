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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك من المسجد الأقصى.

وأدى ما يقرب من 30 ألف فلسطيني صلاة عيد الأضحى بالمسجد الأقصى، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.