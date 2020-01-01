ضبط عنصر إجرامي عقب تبادل لإطلاق النيران بالشرقية

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الشرقية في ضبط عنصر إجرامي عقب تبادل لإطلاق النيران وبحوزته بندقية خرطوش و100 جرام من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية شاهدت أحد الأشخاص وبحوزته سلاح نارى ولدى محاولتهم ضبطه أطلق النيران تجاه القوات محاولاً الهرب، وعلى الفور بادلته القوات بالمثل، وأمكن إصابته وضبطه وتبين أنه (أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في 7 قضايا "سلاح ناري، سرقة، مخدرات") وضبط بحوزته (بندقية خرطوش، وفارغ، 3 طلقات من ذات العيار، 100 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ 8 ألاف جنية، هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بإطلاقه النيران تجاه القوات في محاولة منه للهرب، وحيازته المواد المخدرة للإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامي، وتم نقلة للمستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.