أعلن مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" تراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة غير مسبوقة بلغت 12.1% مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، في ظل تفشي جائحة كورونا.

وهذا هو أكبر تراجع في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو منذ بدء إعلان البيانات عام 1995.

كما تراجع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ككل بنسبة أقل، وإن كانت تظل نسبة مرتفعة حيث بلغت 11.9%.

وذكر مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي أن هذه البيانات تستند إلى "مصادر غير مكتملة، وهي عرضة للتعديل في ظل إجراءات احتواء جائحة كوفيد 19".

ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تراجع الناتج المحلي الاجمالي في منطقة اليورو بنسبة 15%، وفي الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.4%.

وقال باولو جينتيلوني المفوض الاقتصادي الأوروبي على "تويتر"، إن البيانات تظهر أن جائحة فيروس كورونا "كان لها عواقب غير مسبوقة على كل الدول الأوروبية".

واغتنم المسؤول الكبير الفرصة أيضا للتأكيد على ما تم الاتفاق عليه مؤخرا، وإن لم يتم التوقيع عليه رسميا، وهو خطة تحفيز لإعادة انطلاق اقتصادات التكتل التي ضربها الفيروس، حيث كتب على حسابه على تويتر "الجيل القادم"، وهو الاسم الرسمي لحزمة التحفيز البالغ قيمتها 750 مليار يورو (888 مليار دولار).

وبشكل مشابه، دفعت التقديرات الجديدة المفوضة الأوروبية إليزا فيريرا للتماسك والإصلاح للدعوة إلى الإسراع في اعتماد الحزمة. وقالت على تويتر إنه "من أجل تحقيق انتعاش وتعافي، نحتاج إلى /أن يكتمل اتحاد أوروبي من الجيل القادم/ وأن تتم الموافقة عليه وأن يتم تنفيذه"، مضيفة أنه "لا وقت لتضييعه".

ومن بين البيانات التي تم نشرها لعشر دولة في التكتل، شهدت إسبانيا أشد هبوط، حيث تراجع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 18.5%.

وشهد الربع السابق تراجعا بنسبة 3.6% في منطقة اليورو و3.2% في الاتحاد الأوروبي ككل.

وانخفض معدل التضخم في الـ19 دولة التابعة لمنطقة اليورو بشكل طفيف إلى 0.4% في يوليو، وفقا لتقدير أولي من "يوروستات".

وارتفعت الأسعار بسرعة أكبر من ارتفاعها في شهري مايو ويونيو اللذين بلغ المعدل فيهما 0.1% و0.3% على التوالي.

وتواصل أسعار الطاقة التي تشهد تراجعا في دفع معدل التضخم للانخفاض، ما يبقي منطقة اليورو بعيدة عن نسبة التضخم التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي والتي تقل عن 2% بقليل، ويعتبر أنها تحقق التوازن بين النمو والاستقرار.