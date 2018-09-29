شاهد صورا للمشاعر المقدسة تم التقاطها بالأقمار الصناعية

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التقطت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالأقمار الصناعية، صباح اليوم الجمعة، صورًا للمشاعر المقدسة.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية، عبر حسابها على موقع «تويتر»، مساء الجمعة، الصور التي تم التقاطها للمشاعر المقدسة بالأقمار الصناعية.
#بسلام_آمنين |صور لـ #المشاعر_المقدسة التقطتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالأقمار الصناعية صباح اليوم.#واس_عام pic.twitter.com/S2neYP52My
— واس العام (@SPAregions) July 31, 2020
#بسلام_آمنين |صور لـ #المشاعر_المقدسة التقطتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالأقمار الصناعية صباح اليوم.#واس_عام pic.twitter.com/S2neYP52My