شاهد صورا للمشاعر المقدسة تم التقاطها بالأقمار الصناعية

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التقطت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالأقمار الصناعية، صباح اليوم الجمعة، صورًا للمشاعر المقدسة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية، عبر حسابها على موقع «تويتر»، مساء الجمعة، الصور التي تم التقاطها للمشاعر المقدسة بالأقمار الصناعية.