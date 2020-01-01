شهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية، ارتفاع جنوني ومتكرر في الأسعار، حتى تخطى سعر الجرام حاجز الألف جنيه، شاملا المصنعية والضريبة، بل وأثرت على الزيجات وأعادت ترتيب حياة الشباب المصري المقبل على الزواج، فبين الانفصال عن العروس أو التخلي عن الذهب وتقليل جراماته تصرف كل شاب بطريقته.

رمزي سامي (اسم مستعار)، مهندس، يقطن بالجيزة، ويعمل بإحدى الشركات الخاصة، أوضح أن الأسعار المتزايدة للذهب أدت إلى فسخ خطبته بعد أشهر، بسبب إلحاح والدة العروس على شراء كمية ذهب أكثر لابنتها لتتساوى شبكتها مع بنات أعمامها وخالاتها، فيقول رمزي: "بعد ما اتفقنا على 50 ألف شبكة من 5 أشهر، أسعار الذهب زادت، والـ 50 بقوا هيجيبوا جرامات أقل، حماتي طلبت مني نتفق من جديد على عدد جرامات جديدة زي بنات عمها أو أزود 20 ألف على تمن الشبكة، ودا كان زيادة شوية بالنسبالي، وهيأثر على باقي متطلبات الجواز".

المهندس، البالغ 27 عاما، أكد أن والدة زوجته خيرته بين زيادة جرامات الذهب أو فسخ الخطبة لأنه لن يستطيع أن يجعل ابنتها سعيدة، ولن يتمكن من أن يوفر لها حياة مماثلة لحياتها مع والدها ووالدتها، وعندما تعقدت الأمور اضطر الشاب لفسخ الخطوبة.

أما عبدالرحمن سليمان (اسم مستعار)، المحاسب البالغ من العمر 32 عاما، والقاطن بكفر الزيات في الغربية، فمع زيادة المشاكل بينه وبين أهل العروس على جرامات الذهب قرر هو الأخر التخلي عن الزيجة وفسخ الخطوبة، بعدما طلب منه والد العروس زيادة ثمن الشبكة المتفق عليها من 53 ألف إلى 70 ألف جنيه، ليرد الشاب على والد عروسه: بـ"خليهالك".

على صعيد موازي، تقول آمال سامي، البالغة 46 عاما، إنها رأفت بحال خطيب ابنتها مع ارتفاع أسعار الذهب وأقنعته أن يشتري لابنتها جرامات ذهب قليلة عبارة عن دبلة ومحبس لا يتخطيان الـ10 جرامات، ويكمل باقي الشبكة بطقم ذهب صيني، لكي تفرح ابنتها أمام أقاربها وبنات العائلة والأصدقاء دون الضغط على عريسها الشاب.

وتابعت آمال، المقيمة بالقناطر الخيرية بالقليوبية: "قولتله الموضوع دا هيكون بينا، وانت حر اشتري اللي انت عايزه، دي هديتك لبنتي، فرح جدا وحسيت إني نجدته من مشكلة كبيرة"، مشيرة إلى أنه ردا على قرارها الحكيم طلب منها الشاب أن يكتب لابنتها 100 جرام ذهب في قائمة الزواج لكي يضمن لها حقوقها.

أما نسمة عادل، البالغة من العمر 21 عاما، والقاطنة بضواحي الجيزة، فتقول إن والدتها مع ارتفاع أسعار الذهب اتفقت مع خطيبها أن يتقاسما سعر الشبكة، وبالفعل اشترت الفتاة طقم ذهب من الصاغة بالحسين وصل وزنه لـ 70 جراما، دفع العريس نصف ثمنه ووالدها النصف الأخر، موضحة أن سعر الشبكة تجاوز الـ 72 ألف جنيه.

وتتابع الطالبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن خطيبها فرح كثيرا واحترم موقف أهلها معه، فتقول "حسيت إنه حبني أكتر من الأول، لما حس إننا مش طمعانين فيه ومش بنضغط عليه، وبالعكس بابا وقف معاه زي أبوه وأكتر".

منى أحمد، البالغة من العمر 25 عاما، والقاطنة بالسيدة زينب، كان لها وجهة نظر أخرى إذ قررت الفتاة استبدال الشبكة الذهب بخاتم سوليتير لا يتخطى ثمنه الـ 20 ألف جنيه، بدلا من الشبكة الذهب التي يتجاوز سعرها 70 ألف جنيه على الأقل في اتفاقات أقاربها، فتقول "حبيت أخرج نفسي من المقارنة، وكلام زي بنت عمك شبكتها 100 جرام وإنتي 50 بس وهكذا، وقررت أجيب خاتم سوليتير، حلو وشيك ومحدش عارف سعره، وفي النهاية بالنسبالهم أنا أحسن علشان شبكتي ألماظ مش دهب".

فيما أوضح جرجس جمال، صاحب محل مجوهرات بشارع شبرا، أن ارتفاع أسعار الذهب أثر على كمية الجرامات بالشبكات، فباتت تتراوح بين 15 إلى 20 جراما في المتوسط، بعدما كانت تتخطى تلك الأرقام، بل وأثرت الأسعار على العرسان وأهاليهم فكثرت الخلافات داخل المحل بين أهل العريس والعروس خلال شراء الشبكة.

يتذكر جرجس أخر المشاكل التي حدثت بالمحل، كانت بينهم مشكلة كبيرة حدثت بين أهل عريس وعروس بسبب عدد الجرامات، وبالرغم من أن سعر الشبكة كان مناسبا حوالي 40 ألف جنيه، إلا أن العروس وأهلها اختاروا قطع تجاوز ثمنها الـ 60 ألف، فحدث خلاف كبير وصل حد الضرب بين العريس والعروس وأهاليهم، وذهبوا دون شراء الشبكة ولكن بعد يومين عادوا واشتروا الشبكة بـ 60 ألف جنيه كما طلبت العروس.

وفي قصة أخرى سرد الشاب، صاحب المحل أن عريس وعروسه اختارا دبل الخطوبة واشتروها ولكن بعد يومين عاد العريس ليبيع دبلته، لكي يستبدلها بدبلة من الذهب الصيني، بعد إتمام مراسم الخطوبة بالدبلة الذهب، موضحا أن الشاب أكد له أنه يبيعها دون معرفة خطيبته وأهلها.