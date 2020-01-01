إصابات كوفيد-19 في فرنسا عند أعلى مستوى في شهر لليوم الثاني على التوالي

امرأة تضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا خلال التسوق في متجر بالقرب من باريس. تصوير: بنوا تيسييه - رويترز.

سجلت السلطات الصحية الفرنسية 1377 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي الإصابات 186573 حالة، ويرتفع المتوسط المتحرك للإصابات خلال سبعة أيام فوق حاجز الألف حالة للمرة الأولى منذ النصف الأول من مايو أيار، عندما خففت فرنسا قيود العزل العام.

وقالت السلطات الصحية في بيان إنه يوجد 381 شخصا في وحدات الرعاية المركزة بسبب المرض، وهي أول مرة يرتفع فيها الرقم على أساس يومي خلال 16 أسبوعا.

وسجلت السلطات 16 وفاة جديدة بسبب المرض، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 30254 وفاة، وهو رقم يزيد على متوسط الوفيات المتحرك خلال سبعة أيام والبالغ عشرة.