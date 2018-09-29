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عرضت فضائية «العربية»، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد توجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى؛ لرمي جمرة العقبة الكبرى.

وقدمت وزارة الحج والعمرة السعودية، حصوات رمي الجمرات للحجاج، بعد تعقيمها وتغليفها من قبل شركات متخصصة.