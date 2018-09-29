 بالفيديو.. حجاج بيت الله يرمون الجمرات وسط إجراءات مشددة بسبب كورونا - بوابة الشروق
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بالفيديو.. حجاج بيت الله يرمون الجمرات وسط إجراءات مشددة بسبب كورونا

نور رشوان
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 8:23 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 8:23 م

عرضت فضائية «العربية»، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد توجه حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى؛ لرمي جمرة العقبة الكبرى.

وقدمت وزارة الحج والعمرة السعودية، حصوات رمي الجمرات للحجاج، بعد تعقيمها وتغليفها من قبل شركات متخصصة.

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