تغريم مصرفي سويسري لانتهاك قانون غسل الأموال بشأن صندوق استثمار ماليزي

قضت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية، بأن مسؤولا مصرفيا انتهك قانون غسل الأموال، لعدم إبلاغه عن تلقي 700 مليون دولار مرتبط بصندوق الاستثمار الحكومي الماليزي "1 إم دي بي" الذي تطارده الفضائح.

وقالت المحكمة في بيلينزونا، في بيان اليوم الجمعة، إن المصرفي السويسري سيتعين عليه دفع غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري "55 ألف دولار"، وحددت المحكمة اسم البنك الذي يعمل فيه الموظف بحرفه الأول "بي".

كانت محكمة في كوالالمبور قد قضت بالسجن لرئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق يوم الثلاثاء الماضي لمدة تصل إلى 12 سنة، وأدانته بانتهاك الأمانة وغسل أموال وإساءة استخدام السلطة فيما يتعلق بمبلغ قيمته 42 مليون رينجيت (5ر9 مليون دولار) تتردد مزاعم بأنه تمت سرقته من شركة تابعة للصندوق الاستثماري.