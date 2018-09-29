رصد 13 مخالفة لقرار محافظ أسوان بحظر الذبح في الشوارع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

رصدت لجنة مُشكَلة من مكتب البيئة بالوحدة المحلية ومكتب مراقبة الأغذية وإدارة الطب الوقائي ووكيل شرطة المرافق بأسوان، 13 مخالفة لقرار المحافظ بحظر الذبح بالشارع وإقامة شوادر لعرض الذبائح؛ وذلك خلال مرور اللجنة على محلات الجزارة والشوارع الرئيسية والمناطق السكنية.

وكان محافظ أسوان، أشرف عطية قرر منع الذبح بالشوارع وفي حالة المخالفة فرض غرامة مالية قدرها 3 آلاف جنيه وحظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة وفي حالة المخالفة يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه.