مذكرة لمصرف بنك تراست: يتعين على المعارضة في فنزويلا تغيير استراتيجتها والحوار مع مادورو

قال مصرف بنك تراست في مذكرة للعملاء إن الانتخابات التشريعية المقبلة في فنزويلا في ديسمبر، سوف تتطلب مسارا جديدا للمعارضة مع ضرورة إحداث "تغيير في ما لديها من أوراق" والاعتراف بأن استراتيجيتها تجاه الحركة التشافيزية قد فشلت.

ومصطلح التشافيزية هو إيديولوجية سياسية يسارية تقوم على الأفكار والبرامج وأسلوب الحكومة المرتبط بالرئيس السابق هوجو تشافيز.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال البنك الذي يركز نشاطه في أمريكا اللاتينية إن "الانتخابات التشريعية المقبلة سوف تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الأزمة السياسية بالبلاد".

وقال إن المعارضة "تعرضت للهزيمة جراء استراتيجيتها تجاه الحركة التشافيزية" ويجب أن تنظر في الدخول من جديد في حوار مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو وتشارك في الانتخابات.

وأضاف أنه إذا لم تشارك المعارضة بقيادة رئيس الجمعة الوطنية خوان جوايدو في الانتخابات، فستكون بلا قوة داخل فنزويلا اعتبارا من يناير عام 2021، بينما من المرجح أن تسقط أي حكومة في المنفى في "طي النسيان".