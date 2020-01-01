وزيرة الدفاع اللبنانية: الجيش يحمي البلاد بصلابة وعزيمة ويؤمن المتظاهرين السلميين

أعربت نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، عن تقديرها لجهود الجيش في حماية لبنان وشعبه واستقراره، مؤكدة أن المؤسسة العسكرية تقف في وجه إسرائيل والإرهاب بصلابة وعزيمة.

وقالت وزيرة الدفاع اللبنانية - في بيان لها اليوم الجمعة بمناسبة حلول العيد الـ 75 للجيش اللبناني - إن ذكرى عيد الجيش المتزامنة مع عيد الأضحى بما يحمله من معاني تضحية ومثابرة رغم الصعاب، تشكل موعدا جديدا لمؤازرة القوات المسلحة في المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان.. مضيفة: "نحتاج إلى تجديد التضامن والوحدة والوقوف صفا منيعا في وجه الأزمات كما في وجه أي اعتداءات قد تطال لبنان".

وأثنت وزيرة الدفاع على الإنجازات التي حققها الجيش اللبناني في سبيل حفظ الأمن وتجنيب البلاد أي اضطرابات، والتزام المؤسسة العسكرية كافة الإجراءات الوقائية في مواجهة وباء كورونا، مشددة على أن الشعب اللبناني يُعول على جيشه القادر والقوي لحماية وتحصين لبنان والحفاظ على سيادته.

وتابعت: "ولأن من مهام الجيش حماية الأمن، فإنه سيجد نفسه تلقائيا إلى جانب المتظاهرين السلميين لحمايتهم، كما يكافح التهريب عند المعابر الحدودية، وينخرط في تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الأسر الأكثر فقرا".

وأكدت وزيرة الدفاع أن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان حاليا، لا تستثني المؤسسة العسكرية. مضيفة: "فالعسكريون هم من نبض الناس وخميرتهم، وما يشعر به الناس إنما يصيبهم في الصميم ويثابرون معهم، ورغم هذه الصعوبات يقفون عند خط الدفاع الأول بهدف البقاء على جاهزية تامة".