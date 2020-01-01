 المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء: المدن الجديدة ستصل إلى حدودنا مع ليبيا - بوابة الشروق
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المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء: المدن الجديدة ستصل إلى حدودنا مع ليبيا

أرشيفية
أرشيفية
محمد حليم
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 1:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 1:03 ص

كشف هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى مدينة العلمين الجديدة، صباح الخميس.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج الحقيقة، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الزيارة شملت المنطقة الشاطئية وبها 15 برجًا يتم تشطيبهم على أحدث مستوى، وأيضًا زيارة سكن مصر لمتوسطي الدخل.

وتابع "يونس" أن المدينة تشتمل على فرع للأكاديمية البحيرة، وجامعة أخرى أهلية، ومدينة للتراث، ومجموعة من الحدائق والمنتزهات، وفرع مجلس الوزراء.

وأكد أن العلمين ليست فقط مدينة جديدة، بل هي إنجاز كبير لمنطقة صحراوية لم يستطع أحد المرور فيها، مشيرًا إلى أن المدن الجديدة ستؤسس في كل أنحاء مصر إلى حدودنا مع ليبيا.


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