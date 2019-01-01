وفاة رئيس تايوان السابق لي تينج هوي عن 97 عاما

توفي الرئيس التايواني السابق لي تينج هوي، أمس الأول، عن عمر ناهز 97 عاما، حسب ما أعلن المستشفى حيث كان يُعالج.

ويُلقّب لي تينج هوي "السيد ديمقراطية" نظرا إلى الدور الذي أداه في الانتقال السياسي في الجزيرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

كان لي تينج هوي معروفًا باعتباره أحد مهندسي تحول تايوان إلى دولة حرة وحديثة بعد عقود من الديكتاتورية، وكان رئيسا للبلاد بين عامي 1988 و2000.

وأصبح الرئيس السابق شخصية قيادية في الحركة التي سعت إلى الاعتراف بالجزيرة بصفتها دولة ذات سيادة على الساحة الدولية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن الرئيس لي "ساهم في إنهاء عقود من الاستبداد وافتتح عهدًا جديدًا من الازدهار الاقتصادي والانفتاح وسيادة القانون"، مشيدًا بـ"دوره الحاسم في تحويل تايوان إلى الديمقراطية النموذجية التي نعرفها اليوم".

ونُقل الرئيس السابق إلى المستشفى في فبراير، بعد اختناقه خلال تناوله الطعام، وهو كان يعاني أمراضًا مزمنة.

وقال نائب المستشفى العام للمحاربين القدامى في تايبيه أمام الصحافة إن لي تينج هوي توفي جراء فشل في عدد من أعضائه، رغم جهود الفريق الطبي.

وولد الرئيس السابق في تايوان عام 1923. ودرس في اليابان التي كانت تايوان تحت حكمها لمدة 50 عاما.