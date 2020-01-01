يعاني الأطفال بشكل متزايد من مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث يمكن أن تنتج مشاكل مثل الانتفاخ والغازات والإسهال والإمساك وحتى أمراض الأمعاء الالتهابية من عدة عوامل، ولكن السبب الأساسي غالبًا هو عادات الأكل غير المناسبة، لذلك نشر موقع "ناتشرلي ساففي" مجموعة من النصائح لتحسين هضم الأطفال.

- تجنب الإفراط في تناول الطعام

الأطفال ليس لديهم إحساس بكمية الطعام المناسبة، لذلك الأمر متروك للآباء لتوضيح كم يجب أن يأكلوا، حيث إن الإفراط في تناول الطعام يضع الكثير من الضغط على الجهاز الهضمي الذي يجب تجنبه، وذلك لأنه يفرض ضرائب على قدرة الجسم على التحلل بشكل صحيح واستيعاب العناصر الغذائية، لذلك يجب على الآباء تقديم أجزاء أصغر على الأطباق والاحتفاظ بالمزيد في المطبخ حتى لا يفرط الأطفال في تناول الطعام.

- تناول الماء بعيدا عن الوجبات

يمكن أن يؤدي المزيج من الطعام والسوائل إلى هضم أبطأ، حيث يتم تخفيف العصائر الهضمية بالسوائل المستهلكة، لذلك من الأفضل إبقاء كمية السوائل حول وقت الوجبة عند الحد الأدنى، والحرص على أن يتناول الأطفال مياههم قبل الوجبات بمعدل 15 دقيقة قبل أو حوالي 30 إلى 45 دقيقة بعد الوجبات.

- التخلص من الأطعمة المصنعة

يجب إزالة الأطعمة المصنعة وجميع الأطعمة المعلبة والسريعة من النظام الغذائي للأطفال، خاصة الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، حيث تميل هذه الأطعمة إلى احتواء العديد من المواد الضارة مثل الدهون المتحولة والمواد الحافظة التي يمكن أن تتداخل مع عملية الهضم، مما يؤدي إلى نقص المغذيات التي ستضعف الهضم في المستقبل، لذلك يجب أن يلتزم الأطفال الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي بالأطعمة الطبيعية الكاملة التي يتعرف عليها الجسم ويمكن استخدامها بسهولة.

- الحد من الأطعمة الثقيلة

يوجد بعض الأطعمة التي يصعب هضمها عن غيرها، وقد تستهلك طاقة هضمية أكثر مثل اللحوم والألبان، لذلك يجب الحد من هذه الأطعمة لمساعدة الجهاز الهضمي على التعافي من كل ما يقوم به من عمل إضافي.