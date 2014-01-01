هوفيديس يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن بينيديكت هوفيديس المدافع السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم، والذي توج معه بلقب كأس العالم 2014، إنهاء مسيرته كلاعب كرة قدم، لأسباب عائلية.

وطبقا لمقتطفات من مقابلة أجراها هوفيديس /32 عاما/ مع مجلة "دير شبيجل"، جرى الكشف عنها قبل نشر المقابلة غدا السبت، أدرك اللاعب خلال أجازة قضاها مؤخرا، مدى روعة تجربة الاقتراب من ابنه.

وقال هوفيديس :"كرة القدم أصبحت غير مهمة بالنسبة لي بشكل مفاجئ"، مضيفا أن تلقي عروض من عدة أندية لن يثنيه عن رأيه.

وشارك هوفيديس في 44 مباراة مع المنتخب الألماني ولعب أساسيا كظهير أيسر في جميع مباريات الفريق في كأس العالم 2014 بالبرازيل، والتي توجت ألمانيا بلقبها.

وفي ألمانيا، انضم هوفيديس إلى شالكه وعمره 13 عاما ولعب للفريق حتى عام 2017 عندما جرى تجريده من شارة القيادة بقرار من مدرب الفريق حينذاك دومينيكو تيديسكو، كما خرج من حسابات الفريق.

وانتقل هوفيديس إلى يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة ثم قضى العامين الماضيين ضمن صفوف سبارتاك موسكو الروسي.

وقال هوفيديس بشأن نهاية مشواره مع شالكه :"كنت أعرف أن هذا العمل صعب. لكنني دائما ما أنظر إلى الجانب المشرق."

وجاء إعلان هوفيديس اعتزاله بعد أسبوعين من إعلان اعتزال أندري شورله، الذي توج أيضا مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014، وقد أنهى مشواره وعمره 29 عاما.

وتحوم التساؤلات حول مستقبل ماريو جوتزه، الذي سجل هدف الفوز للمنتخب الألماني في نهائي مونديال 2014، ولم يجر تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند.

ومثلما كان موقف شورله، انتقد هوفيديس أحوال كرة القدم في الوقت الحالي، قائلا :"لقد تطورت بطريقة وحشية للغاية. ونأت بنفسها أكثر وأكثر عن المشجعين العاديين. هناك شيء ما مفقود."