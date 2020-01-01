الشركة الأم لبريتيش إيروايز تعلن عن خسائر ضخمة بسبب كورونا

أعلنت المجموعة الدولية لشركات الطيران، التي تعد شركة الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) وشركة إيبيريا من الشركات التابعة لها، اليوم الجمعة، انخفاض بنسبة 7ر55 بالمئة في الإيرادات وخسائر 8ر3 مليار يورو (5ر4 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2020.

وقالت المجموعة الدولية لشركات الطيران في بيان إن إجمالي الإيرادات عبر أساطيل المجموعة الدولية، انخفضت من 02ر12 مليار يورو إلى ما يربو قليلا على 3ر5 مليار يورو.

وأرجعت المجموعة الدولية الخسائر إلى جائحة كورونا المستجد التي وصفتها بأنها "لها تأثير مدمر على شركات الطيران العالمية وقطاعات السفر".

وقالت المجموعة الدولية في بيان لها: "نتيجة للقيود المفروضة على السفر من قبل الحكومات، انخفضت حركة المسافرين في الربع الثاني بنسبة 4ر98 بالمئة بسبب انخفاض الطاقة الاستيعابية في نفس الربع بنفس 3ر95 بالمئة".

ويعتقد ويلي والش، الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية لشركات الطيران أن "الأمر سيستغرق حتى عام 2023 على الأقل حتى يتعافى طلب الركاب إلى مستويات 2019".