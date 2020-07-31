المكسيك تسجل 7730 إصابة جديدة بكورونا و639 حالة وفاة

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أشخاص يضعون كمامات داخل أحد القطارات في مكسيكو سيتي يوم 15 يونيو 2020. تصوير: هنري روميرو - رويترز

ذكرت وزارة الصحة في المكسيك يوم الخميس أن البلاد سجلت 7730 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و639 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 416179 والوفيات إلى 46 ألفا.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.