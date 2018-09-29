 تعديلات متوقعة في تشكيل الوداد قبل مواجهة نهضة بركان بالدوري - بوابة الشروق
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تعديلات متوقعة في تشكيل الوداد قبل مواجهة نهضة بركان بالدوري

إبراهيم سعيد
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 7:47 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 7:57 م

قرر الإسباني كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي، منح لاعبيه راحة سلبية اليوم وغدًا، قبل استئناف التدريبات استعدادًا لمواجهة نهضة بركان، ضمن منافسات الجولة الـ 20 في الدوري المغربي، والمقرر لها مساء الخميس المقبل.

وكشف موقع "le 360 sport" المغربي، أن لاعبو الوداد سيخوضون مرانهم مساء الأحد المقبل، على أن يؤدي الفريق حصص تدريبية مكثفة من أجل التأهيل استعدادًا للمباراة ولتعويض التعادل أمام مولودية الوجدية باللقاء الماضي.

وأوضح التقرير المغربي، أن جاريدو يرغب في إجراء بعض التعديلات على التشكيل الأساسي للفريق، لإعادة التوازن وتحقيق نتيجة إيجابية أمام نهضة بركان.

كما سيعزز يحيي جبران لاعب فريق الوداد صفوف فريقه بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الموقعة عليه، والتي حرمته من اللعب خلال المباراة الماضية.

يذكر أن فريق الوداد البيضاوي يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المغربي ولديه 37 نقطة، جمعها من 11 فوزا، و4 تعادلات، و4 هزائم.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل.


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