سكانيا للشاحنات تؤكد شطب 5 آلاف وظيفة حول العالم

أكدت شركة سكانيا السويدية لصناعة الشاحنات، وهي جزء من مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، اليوم الجمعة، خططها لشطب حوالي 5 آلاف وظيفة حول العالم في أعقاب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال المدير التنفيذي لسكانيا هنريك هنريكسون خلال عرضه النتائج المالية نصف السنوية للشركة في السويد إنه "يجرى عمل شامل ومكثف لاعتماد بنية تكلفة لسكانيا لفترة أطول".

وأضاف قائلا "إننا نواجه الآن إجراء قاسيا بخفض الشركة بحوالي 5 آلاف موظف عالميا".

وتراجع صافي المبيعات بحوالي الربع على أساس سنوي لتصل قيمته إلى 58.5 مليار كورون سويدي (6.7 مليار دولار)، بينما انخفضت أرباح التشغيل بنسبة 70% إلى 2.8 مليار كرون (769 مليون دولار).