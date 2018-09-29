فريق طبي ينجح في إنقاذ حياة مسنة مصابة بكورونا عقب حدوث نزيف مفاجئ لها بسوهاج

نجح فريق من قسم الجهاز الهضمي والكبد بمركز القلب والجهاز الهضمي بمحافظة سوهاج، في إنقاذ حياة مسنة تعاني الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد19" ولها تاريخ مرضي؛ لإصابتها بفيروس سي وتليف كبدي، وتبين من المنظار وجود دوالي بالمريء؛ وتم عمل ربط لدوالي المريء.

ومن جانبه أشار بيان لمديرية الشئون الصحة والسكان بسوهاج برئاسة الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، أن المريضة مسنة تبلغ من العمر 65 سنة وتم حجزها نظرا لإصابتها بفيروس كورونا "كوفيد 19"، وأثناء ذلك عانت من قيء دموي ونزيف شرجي، بالإضافة إلى معاناتها تليف كبدي وتم استدعاء فريق طبي مكون من الدكتور بهجت ثابت أخصائي المناظير والدكتور طارق منصور أخصائي التخدير والدكتور جوزيف نشأت والممرضة آية فراج وتم عمل ربط لدوالي المريء عن طريق المنظار وتم إيقاف النزيف.

وتمت السيطرة على الحالة المرضية للسيدة المسنة وحالتها العامة مستقرة، وتم التصريح بخروج المريضة واستكمال العلاج طبقا لبرتوكول وزارة الصحة الخاص بفيروس كورونا.