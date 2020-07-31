صحيفة: منظمة الصحة العالمية تشيد بدور المملكة في تنظيم مناسك الحج

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية أن منظمة الصحة العالمية أشادت بدور المملكة في تنظيم مناسك الحج التي رأت أنها أقدمت على عمل جبار بقصر الحج على المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية، وذلك حرصاً منها على عدم تعرض الحجاج من خارج المملكة لجائحة كورونا.



وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الجمعة التي جاءت بعنوان («الحج الاستثنائي».. نجاحات ملموسة) - أن حجاج بيت الله أنهوا وقوفهم في عرفة وسط إشادة إقليمية ودولية بقدرة المملكة على إقامة مناسك الحج وسط هذه الظروف التي يمكن تسميتها بالصعبة متمثلة في وباء كورونا الذي اجتاح العالم مخلفاً وراءه ملايين الإصابات ومئات الآلاف من الوفيات، ولا يزال يضرب العديد من الدول.



وأضافت أن أرقام الميزانيات الهائلة التي ترصدها المملكة للإنفاق على عمارة الحرمين والمشاعر أثبتت أن خدمة مكة المكرمة والمدينة المنورة واجب شرعي تفرضه مكانة المملكة بصفتها زعيمة العالمين العربي والإسلامي، وأنها تجد في ذلك مهمة تشريف عندما تقوم بتوفير كل متطلبات الراحة للحجاج.