يونايتد أيرلاينز تعتزم زيادة رحلاتها الدولية بدءا من سبتمبر

قالت شركة يونايتد أيرلاينز الأمريكية للطيران، إنها تعتزم استئناف 25 خط طيران دوليا اعتبارا من سبتمبر المقبل، ما يرفع طاقتها الإجمالية إلى 37% من مستواها الذي كانت عليه في نفس الوقت من العام الماضي، حيث تكافح الشركة الأمريكية في خضم جائحة فيروس كورونا.

ويأتي الإعلان بعد يوم واحد فقط بعد أن حذرت شركة الطيران من أنها قد تضطر إلى منح المزيد من الطيارين إجازة بصورة تفوق ما كان متوقعا من قبل في أكتوبر.

وقالت إن حوالي 36 ألف وظيفة معرضة للخطر، ودعت الموظفين إلى التطوع بالحصول على إجازة.

وتشمل الخطوط التي ستتم إضافتها جهات في آسيا والهند وأستراليا وإسرائيل وأمريكا اللاتينية، وفقا للشركة.

وتعتزم أيضا إقامة خطوط أخرى إلى جزر الكاريبي والمكسيك.