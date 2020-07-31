الصين تسعى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع

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أعلنت الصين اليوم الجمعة اعتزامها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعي التصنيع وخدمات الانتاج.

وأعربت السلطات الصينية عن هذا الاتجاه من خلال مسودة قائمة أصدرتها المفوضية الوطنية الصينية للتنمية والاصلاح، وتتضمن الصناعات التي تحظى بالأولوية بالنسبة لجذب الاستثمارات من الخارج.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن الصين تعتزم تشجيع الاستثمارات بشكل أكبر في وسط وغرب البلاد.

وجاء في بيان للمفوضية الوطنية للتنمية والاصلاح أن السلطات سوف تنتظر رد الفعل حيال القائمة التي أصدرتها حتى 30 أغسطس المقبل.

من جهة أخرى، واصل الاقتصاد الصيني إظهار علامات على انتعاش قوي في أعقاب جائحة كوفيد- 19 اليوم الجمعة، وفقا لبيانات 2صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.