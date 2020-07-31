نائب وزير الدفاع السعودي يدعو إلى الالتزام بآلية تسريع اتفاق الرياض

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دعا نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه وفدا يمنيا في المملكة مساء الخميس إلى الالتزام بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والتي قدمتها المملكة مؤخرا للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

واستقبل الأمير خالد بن سلمان، في الرياض رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، ومستشاري الرئيس اليمني، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ودعا نائب وزير الدفاع السعودي إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه"، مؤكدا أن "تجاوبهم كان إدراكا منهم بالمسؤولية الوطنية التي نستشعرها ونثمنها لهم".

من جانبهم، قدم أعضاء الوفد اليمني "الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما توليه من عناية واهتمام باليمن ودعم لحكومته الشرعية والشعب اليمني".