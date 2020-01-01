 سلطات برلين: إصابات في هجوم استهدف مركزا تجاريا في المدينة - بوابة الشروق
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سلطات برلين: إصابات في هجوم استهدف مركزا تجاريا في المدينة

هدى أمين
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 4:06 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 4:06 م

أفادت سلطات برلين بوقوع إصابات عديدة جراء هجوم استهدف مركزًا تجاريًا في العاصمة الألمانية، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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