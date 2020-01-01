سلطات برلين: إصابات في هجوم استهدف مركزا تجاريا في المدينة

أفادت سلطات برلين بوقوع إصابات عديدة جراء هجوم استهدف مركزًا تجاريًا في العاصمة الألمانية، وفقًا لما أوردته فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، منذ قليل.