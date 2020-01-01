بالي الإندونيسية تستقبل أول زوار بعد إغلاق 4 أشهر بسبب كورونا

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استقبلت بالي زائرين من مناطق أخرى من إندونيسيا، حيث أعادت الجزيرة فتح أبوابها مجددا أمام السياح المحليين اليوم الجمعة، بعد إغلاق استمر أربعة أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم استقبال أولى الزوار بأكاليل الزهور في مطار بالي الدولي في مراسم حضرها نائب حاكم بالي، تيكوردا اوكا اردانا ومسؤولون آخرون.

ونقلت صحيفة بالي تريبيون عن اردانا قوله "مع تطبيق بروتوكولات صحية صارمة ، سيشعر زوار بالي بالأمان" في إشارة إلى المتطلبات المتمثلة في ارتداء كمامات وإجراءات احترازية أخرى.

وسيتم السماح للأجانب بزيارة بالي بدءا من 11 سبتمبر المقبل.

كانت الحكومة الإندونيسية قد تعرضت لانتقادات بسبب إعادة فتح اقتصادها في وقت تواصل فيه حالات الإصابة بكورونا في الارتفاع.

وارتفع عدد الحالات المؤكدة في إندونيسيا إلى 108 آلاف و376 اليوم الجمعة، بعد تسجيل 2040 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الماضية.

وتم تسجيل 73 حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 5131.