هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المسلمين في المملكة المتحدة وجميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال «جونسون»، في كلمة نشرتها وزارة الخارجية البريطانية عبر حسابها على «تويتر»، مساء الجمعة، «السلام عليكم، أتمنى لجميع المسلمين في بريطانيا وأنحاء العالم عيدًا سعيدًا ومباركًا»، مضيفًا: «الأشهر الماضية لم تكن سهلة على أحد، فبالنسبة للمسلمين البريطانيين، كان عليكم أولًا صيام رمضان في ظروف الحجر، والعديد منكم أراد أداء فريضة الحج لكن تحطمت آمالهم نظرًا للقيود المفروضة بسبب الفيروس».

وأضاف: «لذلك أود أن أعرب عن شكري الجزيل لكم؛ لما قدمتموه من تضحيات، ولكل جهودكم البطولية بالمساعدة في إنقاذ الأرواح، من خلال التزامكم بالتباعد الاجتماعي وعطاؤكم السخي للمحتاجين من خلال التبرعات بالمواد الغذائية وغيرها».

وأشار إلى «الدور الذي يقوم به الكثير جدًا من المسلمين البريطانيين في عملهم في الخطوط الأمامية في هذه الجائحة، من أطباء وممرضين وعاملين في هيئة الرعاية الصحية، والذين واصلوا تقديم الرعاية طوال الأزمة، وآثروا الآخرين على أنفسهم، وللأسف في بعض الحالات فقدوا حياتهم»، مضيفًا: «كما أريد أن أشكر العاملين في قطاعات أخرى، من المعلمين والشرطة ومقدمي الرعاية، وأيضًا من أبقوا وسائل النقل مستمرة».

وتابع: «والآن بينما يتطلع الجميع إلى الاحتفال بعيد الأضحى، والذي يحتفي بالقيم الإسلامية من الواجب والتضحية، أهيب بكم الاستمرار بجهودكم الممتازة بالحفاظ على التباعد الاجتماعي، والحد من عدد الأصدقاء وأفراد العائلات الذين يزورونكم في بيوتكم، والتعاون مع جهود الفحص والتعقب إن كانت حالات الإصابة بفيروس كورونا منتشرة في منطقتكم؛ للمساعد في حماية أنفسكم والآخرين»، مضيفًا: «كلي أمل بأن تتمكنوا من الاستمتاع بالاحتفال بالعيد، وأن تتاح لكم الفرصة لتناول مأكولات شهية».

واختتم رئيس الوزراء البريطاني حديثه، قائلًا: «اسمحوا لي أن اتمنى لجميع المسلمين، هنا في المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم، أطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى»، متابعًا باللغة العربية: «عيد مبارك».