امتدح بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، مؤكدًا أن الألماني قد نجح في تكوين أصعب فريق واجهه على الإطلاق، وأفضل من فريق ريال مدريد الذي بناه مورينيو.

ونقلت صحيفة «ميرور» البريطانية، تصريحات جوارديولا مع شبكة «DAZN» حيث قال:" أقوى فريق واجهته في مسيرتي هو ليفربول الموسم الماضي والحالي".

وأضاف:" إذا قمت بالسيطرة على الكرة، فإنهم يحاصرونك في الملعب ولا يمكنك الهروب، عندما تسيطر عليهم، فإنهم يركضون في المساحات وليس مثلهم أحد، وسريعون جدًا في الإرتداد للدفاع".

وأوضح:" إنهم أقوياء على الجانب الخططي، ولاعبوهم يتمتعون بقوة عقلية كبيرة، وكلوب هو المنافس الذي جعلني أفكر في كيفية التغلب عليه أكثر من أي شخص أخر".

وأشار:" لطالما كنت أقول طوال مسيرتي أن ريال مدريد فريق قوي للغاية، لقد ساعدوني أن اصبح مدربًا جيدًا من خلال المباريات الصعبة والمنافسة مع جوزيه مورينيو وبيليجريني وجميع مدربيهم".

وأتم:" إذا سألتني أي المنافسين كان أصعب بالنسبة لي؟ لقد كان ليفربول، ففي السنوات الأولى التي وصلت فيها لإنجلترا، كان ليفربول أضعف قليلًا من الأن، وكان ريال مدريد أقوى، الأن أصبح ليفربول أصعب فريقه واجهته خلال مسيرتي التدريبية".