رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية: شخص واحد من بين 4 مصابين بكورونا لا يبقى في منزله

ذكر رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية، دانيال أندروز اليوم الجمعة أن شخصا واحدا من ضمن أربعة أصيبوا بمرض كوفيد-19، لم يستجب للأوامر الصحية ولم يبق في المنزل بالولاية.

وأضاف رئيس الوزراء أنه عندما أجرى مفتشو الصحة عمليات تفتيش في المنازل على مدار اليومين الماضيين لأكثر من 500 شخص، أظهرت الاختبارات إصابتهم بالفيروس ويتطلب ذلك منهم البقاء في المنزل، وجدوا أن 130 منهم تجاهلوا الإغلاق وغادروا منازلهم متوجهين إلى عملهم أو كانوا مخالطين للعامة.

وتابع أندروز في مؤتمره الصحفي اليومي "بحق السماء، إذا كنت مصابا بالمرض، يتعين أن تبقى في المنزل".

وأضاف أن الشرطة تحقق مع أكثر من مئة شخص في مدينة ملبورن، عاصمة الولاية لانتهاك أوامر الإغلاق وعدم البقاء في المنزل. وحررت الشرطة بالفعل 124 غرامة تصل إلى 1300 دولار أسترالي (935 دولارا أمريكيا) بسبب انتهاك الأوامر الصحية العامة.

وتابع أن ولاية فيكتوريا سجلت 627 حالة إصابة جديدة بالفيروس وثماني حالات وفاة في الساعات الـ24 الماضية، وهو ثاني أعلى معدل للإصابة بعد تسجيل رقم إصابة جديد بلغ 723 في ولاية فيكتوريا أمس الخميس.

وأغلقت ولايات أخرى حدودها أمام مواطني ولاية فيكتوريا.

وبلغت حصيلة الوفيات الآن في استراليا 196، وهناك 6434 حالة نشطة، طبقا للسلطات الصحية.