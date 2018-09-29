صيدلية المنزل لا غنى عنها ومراجعتها باستمرار أمر يزيد من أهميتها ويؤكد فاعليتها. إلى جانب الأدوية التى قد تستخدم بصورة مستمرة فإن هناك أهمية خاصة يجب أن ننتبه إليها فى فصل الصيف، حيث تتغير تفاصيل الحياة اليومية وتبدأ الإجازات التى قد يفضل الكثيرون قضاءها بعيدا عن قيود المنزل، لذا فالاحتياط واجب فى مواجهة بعض المفاجآت الصغيرة التى قد تفسد متعة الإجازة.

للإسعافات الأولية:

ــ قطن طبى.

ــ كحول (فى صورة رشاش).

ــ مضاد حيوى (فى صورة رشاش).

ــ مطهر للجروح (ساقلون، وديتول).

ــ شاش فزلين.

ــ لاصق طبى (بلاستر طبى).

ــ كريم للحروق (Dermazin).

ــ كريم للالتهابات (Panthenol).

مضادات الحموضة:

تختلف مضادات الحموضة وفقا لما يفضله البعض، وإن كان من الحكمة الاحتفاظ بأكثر من نوع، فأسباب الحموضة قد تتعدد وقد يصاحبها احتجاز الأمعاء للغازات، الأمر الذى يضاعف الألم ويحتاج بعضا من أقراص الكربون النباتى التى يمكنها امتصاص تلك الغازات بعد معادلة الحموضة. من الأمثلة المعروفة والفعالة.

Eno Effervescent

M alox suspension

Gaviscon suspension

مضادات الحساسية:

يجب الاحتفاظ بمضادات الحساسية فى صورة أقراص طويلة المفعول وقصيرة المفعول أيضا لاحتياجها على وجه السرعة. كذلك فى صورة كريم مقاوم للحساسية وكريم آخر فعال فى مواجهة لدغات الناموس والحشرات.

مستحضرات لآلام العظام:

مهمة للغاية فى مواجهة بعض الحوادث الصغيرة كالسقوط على الأرض أو التواء الكاحل أو الشد العضلى ومنها الكريمات المزيلة للاحتقان والالتهاب والكدمات وتستخدم بأن يدلك بها الجزء المصاب برفق مرات متعاقبة أثناء النهار.

أكثر من نوع من الأربطة الضاغطة التى تستخدم خاصة لمفصل القدم الإصابة الأكثر شيوعا فى الصيف.

مستحضرات لوقاية العين:

يحسن الاحتفاظ بنوعين من قطرات العين التى يمكن استخدامها دون الرجوع للطيب:

ــ قطرة طبية (محلول فسيولوجى) لنظافة وتطهير العين (Prisoline).

ــ قطرة لاحمرار العين (Visin).

ــ قطرة لتروية العين وعلاج جفافها أو التهابها البسيط الناتج عن تشبع جو البحر باليود.

مستحضرات لعلاج دوار البحر:

الدرامانين أحد المستحضرات الطبية المعروفة من سنوات طويلة لعلاج دوار البحر خاصة لمن يمارسون هوايات كصيد السمك، الأمر الذى معه يقضون نهارات فى البحر.

أدوية الأعراض المصاحبة كالإسهال وتقلصات الأمعاء والمعدة يجب الاحتفاظ بها فى هيئة أقراص أو حقن حيث غالبا ما يصاحب القىء دوار البحر بل عادة ما يكون بداية الأعراض.

مستحضرات الوقاية من الشمس:

يفضل استخدامها فى صورة رذاذ ليغطى مساحات الوجه والذراعين بصورة متساوية. يبدأ الرغم (SFR) عند الثلاثين إذا أردنا وقاية شبه كاملة من أشعة الشمس خاصة فى فترة الظهيرة يجب استخدامها قبل التعرض للشمس بنصف الساعة على الأقل ويعاد استخدامها بعد الاسحمام فى البحر أو حمام السباحة.

أدوية متنوعة لازمة:

أدوية الصداع وآلام الأسنان التى قد تشمل أيضا مسكنات الألم الموضعية لالتهاب اللثة والتى غالبا ما تكون فى صورة (جيل) أو عجينة (Paste) أو لتلك القروح الصغيرة المؤلمة الفيروسية والتى بالفعل يكثر حدوثها فى الصيف. الاحتفاظ بتلك المستحضرات البسيطة أمر يجب أن نوليه أهمية حتى العودة لطبيب الأسنان بعد إجازة يمكن أن تفسدها مثل تلك المفاجأة الصغيرة المزعجة.

ماذا عن الوقاية من كوفيد ــ ١٩؟

مازالت جائحة كورونا تهدد العالم ونحن جزء منه ورغم ما تفرض من قوانين جديدة غريبة تبدو لنا قاسية وغير معتادة من تباعد اجتماعى يهدد بما لم نعتده فى مجتمعاتنا التى لا يحلو فيها العيش إلا فى مجموعات بل وربما ننتظر أيام الصيف لنلتقى بعيدا عن ضغوط الحياة والعمل.

ــ يحسن تواجد بعض المكملات الغذائية التى تدعم مناعة الإنسان فى مواجهة المرض مثل الزنك، فيتامين (جـ)، فيتامين (ب) المركب، أما فيتامين (د) فتتكفل الشمس بإنتاجه فى الجسم.

ــ المطهرات أهم ما يجب أن يتوافر للوقاية خاصة الكحول لتعقيم الأيدى مع استمرار غسلها جيدا بالصابون مرات متكررة فى النهار إلى جانب مسح الأرضيات والأسطح المختلفة بالكلور.

ــ مراعاة الشروط الصحية فى التعاملات مع الآخرين واستمرار استعمال كل وسائل الوقاية من كمامات مع حسن استخدامها واختيار نوعياتها مع مراعاة أنها لا تستخدم لدى الأطفال إلى خمس سنوات لذا يجب الانتباه دائما للظروف المحيطة بهم.