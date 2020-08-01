بلومبرج: جهود ترودو لإنقاذ الاقتصاد الكندي تسقطه في عجز قياسي خلال شهرين

تسببت جهود رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لمنع اقتصاد بلاده من الانهيار، في تدهور الاقتصاد وتسجيله لخسائر قياسية خلال شهرين فقط، بصورة تفوق ما تم تسجيله عن أي عام كامل في تاريخ البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وسجل العجز لشهري أبريل ومايو 87 مليار دولار كندي (65 مليار دولار أمريكي)، وفقا لبيانات وزارة المالية الصادرة اليوم الجمعة، في وقت تراجعت فيه العائدات، وبدأ إطلاق برنامج جديد للإنفاق.

وكان العجز القياسي السابق خلال فترة 12 شهرا قد بلغ 56 مليار دولار كندي، في عهد رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر عام 2009.

وبينما حظي برنامج الإنفاق بتأييد سياسي واسع، فقد شكل انحرافا دراماتيكيا لدولة كانت تكره منذ مدة طويلة الديون، وترك البلاد بعيدا عن تحقيق توازن لشؤونها المالية.

ولم تقدم الحكومة الكندية توقعات أي ميزانية لما بعد العام الجاري.

وتظهر البيانات تراجع العائدات إلى 4ر32 مليار دولار كندي خلال فترة الشهرين، بانخفاض نسبته 43 بالمئة عن الفترة نفسها قبل عام. ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض حاد في تحصيلات ضرائب المبيعات الاتحادية، بعد أن قام الكنديون بالحد من نفقاتهم.