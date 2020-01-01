 تايوان تسجل أول انكماش اقتصادي منذ 2016 بسبب كورونا - بوابة الشروق
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تايوان تسجل أول انكماش اقتصادي منذ 2016 بسبب كورونا

تايبيه - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 3:26 م | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 3:26 م

انكمش اقتصاد تايوان بشكل غير متوقع في الربع الثاني من 2020، مما أثر على الثقة في قدرة الجزيرة على اجتياز جائحة كورونا العالمية دون الانضمام إلى معظم العالم في حالة الركود، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وانخفض إجمالي الناتج المحلي للجزيرة المعتمدة على الصادرات بنسبة 7ر0 % في الربع الثاني، وهو الانكماش الأول لها منذ أكثر من أربع سنوات.  

وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن انخفاض السياحة الخارجية بنسبة 6ر99 % سبب رئيسي للانخفاض.

وعلى النقيض من العديد من جيرانها، استفادت تايوان من المسارات التي أطلقها فيروس كورونا، وشهدت الصادرات إلى الصين التي خرجت من تفشي المرض بشكل أسرع من معظم الدول معدلا مرتفعا، مما عزز مستوى الطلب.


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