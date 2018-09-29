قالت الفنانة السورية كندة علوش، إنها حرصت منذ اللحظة الأولى لانتشار فيروس كورونا على الاعتدال وعدم المبالغة في الخوف من الفيروس.

وأوضحت «علوش»، في تصريحات لبرنامج «مساء dmc»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، مساء الجمعة، «أنا شوفت نماذج كتيرة لناس حبست نفسها وكانت مرعوبة، وده صحيًا صح، لكن أنا مقدرتش أعمل كدة، وحرصت إنه يكون في توازن».

وأضافت: «أنا بخاف من الخوف، ومبحبش إنه يسيطر علي، وعمرو زيي»، متابعة: «كنت خايفة على بنتي ووالدتي لكن بالعقل».

وتابعت: «لم أقاطع أهلي، لكن كنا حريصين على تعقيم كل شيء، وارتداء الكمامات، ولم نعش الرعب، لكن في نفس الوقت مكنش بيبقى في تجمعات».