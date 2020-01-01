 الجيش العراقي والحشد الشعبي ينفذان عملية أمنية لملاحقة داعش في الأنبار - بوابة الشروق
الجمعة 31 يوليه 2020 12:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الجيش العراقي والحشد الشعبي ينفذان عملية أمنية لملاحقة داعش في الأنبار

الجيش العراقي
الجيش العراقي
بغداد - أ ش أ
نشر في: الجمعة 31 يوليه 2020 - 10:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 31 يوليه 2020 - 10:45 ص

نفذت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عملية أمنية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق عدة من محافظة الأنبار.
وذكر إعلام الحشد - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "قوة من أعالي الفرات الفوج (الأول وثاني) وحشد الغربية الأول والقائم الأول بالاشتراك مع الجيش نفذت عملية بحث وتفتيش عن فلول "داعش" في المناطق (غابة مناخ، سد مديسيس، وادي حلكوم، الهدرة، الكعرة، منطقة العودان، قاعدة سعد بنيان سحالي وضايع)".
وأضاف البيان، أنه "تم تفتيش المناطق المذكورة بشكل كامل، كما تم تدقيق قاعدة بيانات الأشخاص المتواجدين في تلك المناطق"، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي حرصا من الحشد الشعبي لتأمين مناطق الأنبار والحفاظ على سلامة المواطنين من تسلل عناصر "داعش" واستهداف المدنيين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك