الجيش العراقي والحشد الشعبي ينفذان عملية أمنية لملاحقة داعش في الأنبار

نفذت قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي، اليوم الجمعة، عملية أمنية لملاحقة بقايا تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق عدة من محافظة الأنبار.

وذكر إعلام الحشد - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "قوة من أعالي الفرات الفوج (الأول وثاني) وحشد الغربية الأول والقائم الأول بالاشتراك مع الجيش نفذت عملية بحث وتفتيش عن فلول "داعش" في المناطق (غابة مناخ، سد مديسيس، وادي حلكوم، الهدرة، الكعرة، منطقة العودان، قاعدة سعد بنيان سحالي وضايع)".

وأضاف البيان، أنه "تم تفتيش المناطق المذكورة بشكل كامل، كما تم تدقيق قاعدة بيانات الأشخاص المتواجدين في تلك المناطق"، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي حرصا من الحشد الشعبي لتأمين مناطق الأنبار والحفاظ على سلامة المواطنين من تسلل عناصر "داعش" واستهداف المدنيين.