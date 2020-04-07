بريتش أيروايز تخصص 22 مليون يورو لتغطية غرامة انتهاك بيانات عملاء عام 2018

قالت شركة الخطوط الجوية البريطانية بريتش أيروايز إنها جنبت 22 مليون يورو (26 مليون دولار) على سبيل الاحتياط فيما يتعلق بسرقة بيانات عملاء في عام 2018.

جاء ذلك في معرض إعلان الشركة الأم لبريتش أيروايز عن نتائجها الفصلية، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، التي قالت إن المبلغ يقل كثيرا عن الغرامة المقترحة من جانب هيئة حماية البيانات البريطانية وتبلغ 4ر183 مليون جنيه إسترليني (5ر240 مليون دولار).

وكان مكتب مفوض المعلومات البريطاني قد كشف عن نيته تغريم بريتش أيروايز في يونيو عام 2019 لعدم حمايتها بيانات العملاء في عام 2018.

وقالت الشركة في بيان نتائجها المالية للربع الثاني إن مبلغ 22 مليون يورو هو "أفضل تقدير" لإدارة الشركة للغرامة النهائية.

وكان هجوم الكتروني على موقع بريتش أيروايز على الانترنت قد كشف بيانات شخصية لعدد 500 ألف عميل في الفترة بين يونيو وسبتمبر عام 2018.