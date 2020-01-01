عيد الأضحى في الإسكندرية: المواطنون يقصدون قلعة قايتباي بعد غلق الشواطئ والمنتزهات

والصحة: غرفة عمليات 24 ساعة لإدارة خطة التأمين الصحي

استقبلت قلعة قايتباى بحى الجمرك بالإسكندرية، في أولى أيام عيد الأضحى المبارك أعداد كبيرة من الزائرين خاصة مع غلق الشواطىء والمنتزهات وحديقة الحيوان.

وقال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إن فرق التعقيم والتطهير متواجدة 24 ساعة فى القلعة لقياس درجات الحرارة لكل الزائرين والتأكيد على ارتداء الكمامات والقفازات والحكول الاثيلي والكلور وأدوات التعقيم والجيل المطهر.

وأضاف متولى، فى تصريحات صحفية، أنه تفقد القلعة، اليوم الجمعة، للتأكيد على الالتزام بكافة الضوابط الاحترازية والوقائية، ومنها التباعد الاجتماعي للزائرين أمام منافذ بيع التذاكر والالتزام بأماكن الفوت برنت.

وذبح المواطنين الحاصلين على تصريح، الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان وهي، مجزر العامرية ومجزر أبو قير، وذلك خلال الفترة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.

فى السياق ذاته، حظر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، من أنه فى حالة الذبح خارج المجازر يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يوما، وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية بإزالة الشوادر وتحصيل مقابل إعادة الشيء لأصله بمبلغ 3 آلاف جنيه.

وشنت مديرية الطب البيطري، حملات متزامنة للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحال والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح بالحاويات المخصصة تحسبا لتداعيات فيروس كورونا.

وشدد وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية الشيخ محمد خشبة، على الأئمة بالتواجد فى مساجدهم من فجر يوم الجمعة مع ضرورة غلق المسجد من بعد صلاة الفجر وحتى قبيل صلاة العصر، وتم بث صلاة العيد عبر آثير إذاعة القرآن الكريم دون قيام الإمام أو العاملين بالتكبير ودون فتح المساجد وقت صلاة العيد.

وقالت وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية الدكتورة ميرفت السيد، إنه تم وضع خطة للتأمين الطبى استعدادا لعيد الأضحى المبارك، ورفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية إلى حين الانتهاء من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك من أجل تأمين المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأضافت أنه تم تشكيل غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة بالمديرية لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي ، مشددة على سرعة الإبلاغ الفورى لمديرى المستشفيات عن أى مصابين يتم استقبالهم بالمستشفيات أثناء رفع حالة الاستعداد.

وأكدت المرور المستمر وتكثيف تواجد الفريق الطبى، و تأجيل العمليات الغير طارئة، بالإضافة إلى توفير مخزون من أدوية ومستلزمات الطوارئ بالمستشفيات، وتوفير أكياس الدم من مختلف الفصائل ومشتقاته وتوافر الامصال مع التأكد من توافر المياه ومولدات الكهرباء والتأكدمن صلاحيتها تحسبا إلى أى طارئ .

ونوهت السيد إلى على المنشآت الغذائية وتكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وبيع وحفظ اللحوم ومنتجاتها للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين بالاسواق والمطاعم ومحال بيع اللحوم ومنافذ للبيع المختلفة، مع تكثيف المرور على المجازر من حيث النظافة واستيفاء الاشتراطات الصحية.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، الحملات التموينية الرقابية على الأسواق والمخابز للتأكيد على توفير جميع السلع الغذائية من خلال منافذ وفروع المجمعات الاستهلاكية "الخضار والأرز والسمن والسكر والمكرونة"، وكميات كبيرة من الزيوت مع توافر حصص الدقيق فى المخابز.

وأعلنت المديرية أنه تم اليوم طرح كميات كبيرة من لحوم الاصاحى المذبوحة و الحية و الدواجن بأسعار تنافسية، بتخفيضات إلى 40% عن مثيلتها بالأسواق و بجودة عالية، حيث يتم طرح 599 ذبيحة لحوم سوداني طازجة مبردة بسعر 85 جنيه للكيلو، و 2500 ذبيحة لحوم ضأن سودانى مبرد بسعر 90 جنيه للكيلو، و 75 طن لحوم برازيلى مجمد بأنواعها و 50 طن لحوم ضان مجمدة (كتف - فخدة)، وطرح 299 رأس خراف حية.